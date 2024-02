Final Fantasy 7 Rebirth avrà un sacco di retroscena su Tifa

Da un'intervista a Britt Baron, che interpreta Tifa in Final Fantasy 7 Rebirth, veniamo a sapere che il nuovo gioco di Square Enix conterrà molti retroscena sul personaggio in questione, forse più di quanti ce ne fossero in origine nella sezione di gioco che verrà proposta in questo nuovo remake.

"Il mio messaggio ai fan è di invitarli ad emozionarsi e avere una mente aperta, perché credo che si troveranno di fronte a varie sorprese molto interessanti, e penso anche che ci sarà spazio per un po' di fan service che renderà tutti felici", ha riferito Baron, riguardante anche il suo personaggio, ovvero Tifa Lockheart.

"Non ci sbilanciamo, ma sono veramente orgogliosa", ha inoltre aggiunto, "Penso che si tratti di un nuovo capitolo davvero emozionante e abbiamo espanso ampiamente questo mondo", ha riferito riguardo all'ambientazione e in generale al mondo di gioco di Final Fantasy 7 Rebirth, compresi i suoi personaggi.