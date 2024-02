343 Industries ha svelto il nuovo Studio Art Director che guiderà Halo 'in una nuova era'

343 Industries, noto in qualità di attuale team di Halo, ha appuntato un nuovo Studio Art Director. Si tratta di Chis Matthews. L'informazione proviene direttamente dallo sviluppatore, che ha condiviso il suo traguardo tramite LinkedIn.

Matthews è stato per anni Lead Artist e Art Director. In precedenza ha lavorato presso Ridgeline Games, Turn 10 Studios, Crytek e non solo, occupandosi di serie popolari come Forza Motorsport, Gears of War e Crysis.

Il messaggio di Matthews

Nell'annuncio di Matthews si legge che non potrebbero essere più entusiasti "dell'opportunità di contribuire a guidare Halo in una nuova ed entusiasmante era", suggerendo così che sarà dedito a un nuovo capitolo di Halo.

Per il momento non ci sono annunci ufficiali, ma secondo i più recenti report 343 Industries sarebbe al lavoro su un nuovo Halo, pensato "per tutte le piattaforme".