Halo: il prossimo gioco sarà su 'tutte le piattaforme'? Il riferimento in un annuncio di lavoro

Tra le tante suggestioni che parlano di giochi Xbox su altre piattaforme, emerge anche una segnalazione che sembra far pensare all'arrivo di Halo su PlayStation o piattaforme Nintendo , anche se l'interpretazione di quanto riportato in un vero annuncio di lavoro di 343 Industries è comunque dubbia.

L'interpretazione non è scontata

Halo Infinite, un'immagine

Tra le responsabilità menzionate nelle caratteristiche del ruolo in questione troviamo anche "stabilire chiari obiettivi di design, concentrando la progettazione dei sistemi sul raggiungimento di esperienze coerenti e di alta qualità per tutti i giocatori, su tutte le piattaforme".

Quest'ultimo aspetto è stato preso com un'altra possibile indicazione della volontà di portare anche Halo in un contesto totalmente multipiattaforma da parte di Microsoft, ma in verità la questione non è così facilmente interpretabile in questo senso.

Il contesto qui riguarda lo sviluppo in parallelo su PC e Xbox, oltre che l'elaborazione di progetti che potrebbero anche andare oltre il videogioco classico, dunque l'idea è che il riferimento a "tutti i giocatori su tutte le piattaforme" possa essere inteso in maniera generica, oppure specificamente riferirsi proprio PC e Xbox, che sono gli ambiti già menzionati in altre parti dell'annuncio.

In ogni caso, dopo tante chiacchiere sulla possibilità che i giochi Xbox possano diventare multipiattaforma, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare con informazioni più chiare sul futuro previsto per la divisione gaming di Microsoft la settimana prossima.