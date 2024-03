Relic Entertainment, le prime parole del team dopo la separazione da SEGA

Relic Entertainment ha scritto un messaggio ai propri utenti dopo l'annuncio della separazione da SEGA, al fine di spiegare quanto accaduto e rassicurare i fan che il supporto agli attuali progetti dello studio non verrà meno.

Come riportato alcune ore fa, SEGA ha venduto Relic Entertainment, che dunque tornerà a essere una realtà indipendente. "Si tratta di un grande cambiamento per noi, ma una cosa resterà uguale: vogliamo creare esperienze straordinarie per i nostri giocatori", si legge nel post.

"Desideriamo assicurare ai fan che continueremo a supportare i nostri titoli, compreso Company of Heroes 3: non vediamo l'ora che arrivi l'aggiornamento 1.6 di aprile, ricco di nuovi contenuti e caratteristiche richieste dalla nostra comunità."

"Vogliamo ringraziare SEGA, il cui supporto nel corso degli anni e la cui guida durante questa transizione sono stati fondamentali per il nostro successo. Possiamo anche essere usciti dal loro business, ma restiamo amici e colleghi."

"Siamo entusiasti del prossimo capitolo di Relic e speriamo che vi unirete a noi per creare nuove esperienze per i nostri fan in tutto il mondo."