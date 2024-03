Diablo 4: la nuova patch aggiunge il ray tracing su tutte le piattaforme

Da oggi è disponibile la patch 1.3.5 di Diablo 4, grazie alla quale è stato aggiunto il ray tracing per ombre e riflessi su tutte le versioni dell'action GDR di Blizzard.

In particolare l'implementazione di questa tecnologia garantirà ombre più morbide e realistiche, al contrario di quelle fin troppo nitide e precise quando non è attiva. Inoltre, ora i giocatori noteranno riflessi più realistici su superfici come pozzanghere e ampi specchi d'acqua, rivelando maggiori dettagli ambientali.

Non solo, l'aggiornamento migliora anche l'occlusione ambientale, con la versione PC che mette ancora in più risalto le differenze con la relativa impostazione "Qualità Ultra". Ci sono state delle migliorie anche sul fronte delle ombre di contatto, che ora vengono applicate non solo per i personaggi giocanti, ma anche ad NPC e nemici.

Per attivare il ray tracing e altri miglioramenti grafici su PC, basta selezionare le relative opzioni nel menu delle impostazioni grafiche. Su console, invece, sarà necessario attivare la modalità Grafica migliorata, che tuttavia blocca il framerate a 30 fps.

Oltre a queste migliorie, la patch 1.3.5 di Diablo 4 ha portato con sé una serie di correzioni per problemi più e meno noti e si parla anche di generici "miglioramenti alle prestazioni, alla stabilità e grafici ". Trovate le note al completo a questo indirizzo.