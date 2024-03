GameStop USA: declino di vendite 'insostenibile' per Reuters, licenziamenti per ridurre i costi

Un report di Reuters riporta una situazione difficile in cui si troverebbe in questo momento GameStop USA, di fronte a un declino di vendite giudicato "insostenibile", che avrebbe portato la compagnia anche a intraprendere una serie di licenziamenti per ridurre i costi dell'azienda.

La questione sarebbe stata resa nota nella giornata di ieri, durante una conferenza interna alla compagnia, nella quale sarebbe stata preannunciata una mandata di licenziamenti ancora senza dettagli per quanto riguarda l'ampiezza e la quantità di dipendenti coinvolti, ma che si sarebbe resa necessaria per contenere i costi di gestione.

In base a quanto riferito, GameStop avrebbe riportato un quarto trimestre al di sotto delle aspettative e ancora in calo, cosa che conferma la fase di crisi in cui si trova la catena, legata in buona parte alla situazione generale del mercato fisico.