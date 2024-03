The Stanley Parable: Ultra Deluxe, in arrivo le copie fisiche per PS5 e Nintendo Switch

Al momento non è chiaro il prezzo della versione Standard, mentre per la Collector's Edition si parla di 74,99 dollari, con i preordini che avranno inizio sul sito ufficiale di iam8bit alle 17:00 italiane di domani, 28 marzo, e spedizione prevista durante il terzo trimestre dell'anno corrente.

iam8bit ha annunciato delle edizioni fisiche di The Stanley Parable: Ultra Deluxe per PS5 e Nintendo Switch , per la precisione una standard e una Collector's Edition, con la prima che sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2024 in tutto il mondo.

Colonna sonora e gadget

Sempre iam8bit propone una serie di altri prodotti pensati per i fan sfegatati di The Stanley Parable. Durante il terzo trimestre del 2024 arriverà la colonna sonora su 2 LP, con musiche di The Blake Robinson Synthetic Orchestra, Yiannis Ioannides, Christiaan Bakker e Tom Schley. La confezione include 3 poster motivazionali 46x61 cm e anche un codice per il download digitale, mentre la copertina è illustrata da Dominik Johann e William Pugh.

Se non vi basta, sono in arrivo anche l'audiocassetta con istruzioni per il CopyConductor 980 EX registrate da Kevan Brighting, Tom Schley e William Pugh e il pulsante che dice "Jim" ogni volta che lo premi.

Anche in questo caso non ci sono ancora dettagli sui prezzi. Il 20% del ricavato netto verrà donato all'organizzazione benefica 350.org, che combatte contro il cambiamento climatico. Se siete interessati, trovate i prodotti sul sito di iam8bit a questo indirizzo.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è la rivisitazione ed espansione del gioco indie The Stanley Parable del 2013, già premiato e acclamato dalla critica. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.