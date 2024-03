PlayStation Store: Tales of Xillia 2, Hearts R, Symphonia Chronicles sembra siano stati rimossi

Sembra che vari capitoli della celebre serie Tales of di Bandai Namco siano stati rimossi da PlayStation Store, senza preavviso e senza fornire particolari motivazioni, dunque restiamo in attesa di eventuali spiegazioni o rettifiche da parte di Sony o del publisher in questione.

In particolare, mancano all'appello Tales of Xillia 2 e Tales of Symphonia Chronicles, ovvero la raccolta che comprende Tales of Symphonia e Dawn of the New World, per quanto riguarda lo store di PS3 e PlayStation Vita.

Anche Tales of Graces f e Tales of Xillia 1 non sembrano più acquistabili come standalone, ma solo nel pacchetto che li comprende entrambi, cosa meno negativa ma comunque strana rispetto allo standard, sebbene ci sia da dire che la questione è stata rilevata al momento nelle sezioni americane degli store.