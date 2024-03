Snufkin: Melody of Moominvalley è il gioco migliore della settimana per i voti di Famitsu

Emersi i voti assegnati dalla rivista Famitsu, storico settimanale giapponese dedicato al mondo dei videogiochi arrivato al numero 1843, che hanno premiato Snufkin: Melody of Moominvalley come il gioco migliore. Certo, il voto ricevuto dal puzzle game con elementi da gioco di ruolo di Hyper Games si ferma a 32/40, ma è superiore agli altri, che non hanno raggiunto lo stesso risultato.

In particolare Dungeon Drafters si è fermato a 29/40, vincendo il premio per gioco peggiore della settimana, con altri due titoli, l'horror REVEIL e il gioco di carte Lazriel: The Demon's Fall che si sono posizionati nel mezzo.