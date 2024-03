PS5: cinque dei dieci giochi più prenotati sul PlayStation Store sono prime parti Xbox

Per alcune ore l'elenco dei dieci giochi più prenotati su PlayStation Store ha mostrato un quadro davvero insolito, perché ben cinque posizioni erano occupate da titoli first party di Xbox, come rilevato dall'utente ManaByte sul forum NeoGAF.

In particolare, Sea of Thieves occupava tre posizioni, tra le quali la prima con la Premium Edition, Grounded si trovava in terza posizione, dietro solo alla Deluxe Edition di Stellar Blade, e The Elder Scrolls Online Deluxe Upgrade: Gold Road occupava la nona posizione, tra le edizioni Standard e Deluxe di Sea of Thieves.

Gli altri giochi in classifica erano il già citato Stellar Blade, un'esclusiva PS5, che si trovava in seconda e in settima posizione, Elden Ring con l'espansione Shadow of the Erdtree (quarta e quinta posizione) e Destiny 2: The Final Shape (sesta posizione). Insomma, la presenza dei giochi Xbox era davvero massiccia e non è sfuggita ai più attenti.