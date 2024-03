Lunacy Games: seguito di Hellgate e un GDR western i primi progetti del neonato studio di Bill Roper

Lunacy Games è il nuovo studio di sviluppo fondato da Bill Roper, insieme ad altri veterani del settore. L'annuncio è stato dato insieme a quello dei primi due progetti in corso d'opera: un gioco di ruolo survival ambientato nel selvaggio west, focalizzato sulla narraazione e sull'innovazione, e un seguito di Hellgate: London, di cui è stata acquisita la licenza ufficiale.

Roper ha descritto il primo, ancora senza nome, in un'intervista concessa a GamesBeat, come "una combinazione di realismo e fedeltà grafica simile a Red Dead Redemption 2, mescolato con l'esplorazione e la narrazione ambientale di Skyrim e molti degli elementi di sopravvivenza e libertà del giocatore di Conan Exiles. In breve, è come Cowboys vs. Cthulhu, e puoi trasformarti in un licantropo."

L'obiettivo di Lunacy Games è quello di fondare un comunità: "Viviamo in tempi folli che richiedono idee folli. Con Lunacy Games non vogliamo realizzare solo dei giochi, ma vogliamo costruire delle comunità. Il nostro obiettivo è di creare mondi profondi e significativi che risuonino con i giocatori di tutto il mondo."