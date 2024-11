Sony ha svelato quanto ha venduto finora Astro Bot

Sony ha svelato le vendite fatte finora da Astro Bot . Lo ha fatto nel resoconto pubblicato per la chiusura del trimestre fiscale chiusosi il 30 settembre 2024. In totale il titolo di Asobi Studio ha venduto 1,5 milioni di copie . Non parliamo di vendite astronomiche, quindi, ma è un risultato che pare essere in linea con le aspettative della compagnia, almeno stando a quanto trapelato nelle scorse settimane. Del resto non parliamo di una produzione stellare, quindi immaginiamo che il punto di pareggio sia molto più basso rispetto a un God of War Ragnarok o a un Horizon Forbidden West, per citare due grosse produzioni first party di PlayStation.

Successo o no?

Astro Bot è un platform 3D di pregevole fattura, pieno di personaggi e citazioni del mondo PlayStation. Ha ricevuto delle recensioni davvero ottime, per quello che si presenta come uno dei migliori titoli del suo genere in senso assoluto.

Alcuni dati emersi post lancio, hanno sottolineato come Astro Bot abbia fatto meglio di altri platform in territori chiave come il Regno Unito, dove ha fatto numeri maggiori di quelli di Ratchet & Clank: Rift Apart, per citare un altro titolo first party di PlayStation.

Certo, in confronto alle vendite di altre esclusive PlayStation, come God of War Ragnarok, che ha venduto più di 15 milioni di copie, ma va considerata la diversa portata dei due giochi, nonché l'appetibilità commerciale degli stessi. Comunque sia solo Sony può dire se Astro Bot sia un successo in meno, in base alle sue stime.