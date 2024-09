I voti internazionali delle recensioni di Astro Bot per PS5 celebrano un capolavoro su cui nessuno ha dubbi

Le recensioni internazionali di Astro Bot sono ora online e ci permettono di farci un'idea in media dei voti della stampa mondiale dati al videogioco d'azione e piattaforme per PS5 di Team Asobi. Vediamo subito l'elenco (parziale) dei voti per ora disponibili online:

Multiplayer.it - 9

CGMagazine - 100

ComicBook - 100

Gameliner - 100

Dot Esports - 100

GameSpew - 100

GamesHub - 100

Good is a Geek - 100

TheGamer - 100

VGC - 100

Vandal - 95

GamePro Germany - 94

Areajugones - 93

Destructoid - 90

GameSpot - 90

Screen Rant - 90

Al momento della scrittura, la media dei voti su Metacritic è 94 su 100 con 95 recensioni. Ovviamente non è detto che sia definitiva, in quanto qualche voto pubblicato (o caricato) in ritardo potrebbe cambiare anche solo di poco il numero segnalato dalla piattaforma. Anche su OpenCritic la media è 94/100 con 23 responsi, con il voto più basso pari a 8/10, assegnato da un paio di testate non presenti su Metacritic.