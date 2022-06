Resident Evil 4, il giubbotto di Leon esiste davvero e costa 1.495 dollari

A quanto pare il giubbotto indossato da Leon Kennedy nel remake di Resident Evil 4 esiste davvero, è prodotto da Schott NYC ed è possibile acquistarlo sul loro sito ufficiale al prezzo di ben 1.495 dollari.

Annunciato con un trailer e la data di uscita allo State of Play, Resident Evil 4 offrirà una rilettura dell'iconico capitolo della saga survival horror, che ha cambiato per sempre l'approccio agli action in terza persona e ha rivoluzionato le meccaniche tipiche del franchise Capcom.

Nel video in questione Leon indossa appunto il giubbotto prodotto da Schott NYC, un bomber in pelle dotato di una calda imbottitura in lana che replica il modello utilizzato dagli aviatori americani durante la seconda guerra mondiale.

Resident Evil 4, il giubbotto di Leon Kennedy prodotto da Schott NYC

Come facciamo a sapere che il giubbotto sia proprio quello? Semplice: Capcom stessa ha inserito nel trailer di Resident Evil 4 un disclaimer in cui dichiara che l'indumento è stato riprodotto nel gioco con il permesso di Schott NYC.

Stranamente, tuttavia, sul sito del produttore di abbigliamento americano non ci sono (ancora) riferimenti al remake di RE4 né indicazioni relative a un qualche tipo di collaborazione con la casa giapponese. Magari è ancora presto?