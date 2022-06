Horizon Forbidden West, la patch 1.16 corregge i problemi ai salvataggi creati dalla 1.15

Horizon Forbidden West ha ricevuto la nuova patch 1.16, che dovrebbe correggere i problemi di crash rilevati in seguito al recente update 1.15, che in qualche modo poteva corrompere i salvataggi.

"Abbiamo lanciato l'update 1.16 su PS4 e PS5, che sistema un crash rilevato da alcuni giocatori con salvataggi creati prima dell'aggiornamento 1.15 se si aveva un job aperto", questo è quanto ha riferito Guerrilla nel tweet che annuncia il rilascio dell'aggiornamento.



Il problema è che, in base a quanto rilevato da alcuni, sembra che i salvataggi perduti non siano recuperabili dopo la corruzione avvenuta in seguito all'update 1.15. Questo significa che tutti dovrebbero effettuare il prima possibile l'update 1.16, ma che in caso di salvataggio corrotto questo non sembra si possa risolvere.

In ogni caso, ricordiamo che nei giorni scorsi è stato pubblicato l'update che ha aggiunto Nuova partita+, Ultra Difficile e altre opzioni di gioco, come annunciato nel corso del recente State of Play di Sony PlayStation.