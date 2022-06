Ms. Marvel, tre nuovi video tratti dalla serie in arrivo su Disney+

Ms. Marvel si mostra ancora una volta in video, stavolta con tre clip tratte dalla serie in arrivo ormai a breve sulla piattaforma streaming Disney+: lo show sarà disponibile dall'8 giugno.

Ambientata un paio di anni dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Ms. Marvel introdurrà nel Marvel Cinematic Universe la figura di Kamala Khan, una ragazza in grado di creare proiezioni energetiche "solide", come spiega la protagonista nel filmato qui sopra.

Si tratta ovviamente di una reinterpretazione del personaggio rispetto ai fumetti e al gioco Marvel's Avengers, in cui l'abbiamo vista modificare dinamicamente la propria struttura molecolare in maniera per certi versi simile alle abilità di Mr. Fantastic.

La seconda e la terza clip si soffermano invece sul contesto culturale e familiare della ragazza, una possibile fonte di gag ma anche di sequenze introspettive per l'eroina, che una volta ottenuti i propri poteri dovrà gestirli senza mettere in pericolo i suoi parenti.