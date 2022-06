God of War Ragnarok: l'attore di Thor ha completato doppiaggio e motion capture del personaggio

Ryan Hurst, l'attore che interpreta il possente Thor di God of War: Ragnarok ha svelato in una recente intervista di aver recentemente completato la sua parte di lavoro per l'esclusiva PS5 e PS4 e dunque possiamo supporre che le fasi di doppiaggio e motion capture del dio norreno siano terminate.

La conferma da parte dell'attore è arrivata durante un panel del Comic Con Revolution 22 che si è svolto lo scorso 21 maggio, dove durante un'intervista ha dichiarato: "Ho appena finito l'ultima piccola parte dei lavori per God of War: Ragnarok".

Per "ultima piccola parte", l'uploader del video (che ha seguito l'itero panel) spiega che Hurst si riferisce al doppiaggio di alcune linee di dialogo extra o di altre già completate ma che necessitavano di essere registrate nuovamente.

God of War: Ragnarok, un artwork di Thor

Nella stessa intervista Hurst spiega anche come è stato contattato da Sony Santa Monica per diventare l'attore di Thor.

"Me lo hanno semplicemente offerto. I due creatori del gioco sono venuti a casa mia per circa cinque ore e mi hanno mostrato tutti gli artwork e mi hanno descritto questa storia per l'intero videogioco, che era estremamente complessa e ricca di elementi. Mi piace sempre sperimentare cose nuove, quindi il motion capture per un videogioco è stato molto divertente", spiega Hurst.

Nella stessa intervista, Hurst ha svelato che il Thor di God of War Ragnarok ha una stazza piuttosto imponente, affermando che è alto più o meno "7 piedi" ovvero circa 2,1 metri.

Dalle dichiarazioni di Hurst possiamo dunque ipotizzare che i lavori sul motion capture e il doppiaggio di God of War Ragnarok sono in una fase piuttosto avanzata, se non addirittura già terminati, il che fa ben sperare sul fatto che il gioco riesca davvero ad arrivare nei negozi nei tempi previsti.

Come sappiamo infatti God of War: Ragnarok è atteso su PS5 e PS4 entro la fine del 2022. Di recente è stato classificato dalla rating board coreana e sono apparsi in rete i primi articoli di merchandise, segno che l'annuncio della data di uscita potrebbe non essere lontano.