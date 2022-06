Classifica Steam del 19 giugno: Steam Deck ancora primo, Final Fantasy 7 Remake secondo

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nella settimana che si è conclusa il 19 giugno 2022. Ancora una volta troviamo al primo posto Steam Deck, la console-PC portatile di Valve, mentre al secondo posto c'è Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che è arrivato da pochi giorni sullo store. Di seguito la top 10, che come al solito vi ricordiamo è compilata in base ai ricavi e non alle unità vendute.

Steam Deck Final Fantasy 7 Remake Intergrade Chivalry 2 Monster Hunter Rise Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Monster Hunter Rise: Sunbreak Elden Ring V Rising The Quarry Starship Troopers: Terran Command

Steam Deck è ancora una volta il prodotto che ha registrato gli incassi maggiori sullo store Valve

Come possiamo vedere Steam Deck mantiene saldamente la prima posizione della classifica dei prodotti più venduti per la terza settimana di fila. Subito dietro c'è Final Fantasy 7 Remake Intergrade, pubblicato sullo store di Valve giovedì scorso e che nonostante il prezzo base di 80 euro sta beneficiando dello sconto del 29% attualmente attivo. Chiude il podio Chivalry 2, grazie alla spinta ottenuta con il lancio del DLC Tenosian Invasion la scorsa settimana.

Monster Hunter Rise e l'espansione Sunbreak si piazzano rispettivamente al quarto e sesto posto, il che è comprensibile considerando la corposa demo pubblicata da Capcom giusto pochi giorni fa. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ottiene un ottimo quinto posto, tutto meritato viste le indiscutibili qualità del gioco, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Le ultime posizioni sono occupate dal sempreverde Elden Ring, V Rising (che scende dal secondo all'ottavo posto), The Quarry e Starship Troopers: Terran Command.