Naughty Dog: la nuova esclusiva PS5 è in sviluppo da almeno 2 anni, il game director è Kurt Margenau

Oltre al gioco multiplayer standalone di The Last of Us, Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto in esclusiva per PS5 e a quanto pare i lavori sono iniziati da almeno due anni, stando al curriculum di Josh Scherr.

Come riportato da PSU, il profilo LinkedIn di Scherr riporta che sta lavorando come writer e narrative designer a un progetto di Naughty Dog ancora non annunciato da maggio 2020, quindi da più di due anni.

Non solo, Kurt Margenau ha aggiornato il suo profilo Twitter svelando di essere il game director di un gioco ancora da annunciare, che presumibilmente si tratta dello stesso progetto. Margenau milita tra i ranghi di Naughty Dog da oltre 13 anni e in passato è stato il co-game director di The Last of Us Parte 2, il game director di Uncharted: L'Eredità Perduta e il co-lead designer di Uncharted 4. Insomma, un curriculum davvero niente male.

Il profilo Twitter di Kurt Margenau svela che è il game director della prossima esclusiva PS5 di Naughty Dog

A febbraio Neil Druckmann aveva lasciato intendere che lo studio stava sviluppando tre progetti differenti. Con il senno di poi sappiamo che due di questi sono il remake The Last of Us Parte 1 e il gioco multiplayer standalone "Fazioni", mentre il terzo è un progetto ancora avvolto nel mistero confermato al Summer Game Fest 2022 di cui Druckmann non svelerà nulla a riguardo, sempre che PlayStation non faccia un altro auto-leak.