Naughty Dog: Druckmann non può parlare del nuovo gioco, "a meno che PlayStation non faccia un leak"

Ieri sera, durante la presentazione del Summer Game Fest, è stato svelato The Last of Us Part I. Purtroppo, poco prima dell'evento PlayStation stessa ha svelato il gioco, con un leak del sito ufficiale. Durante l'evento, Neil Druckmann - co-creatore di The Last of Us presso Naughty Dog - ha anche fatto una battuta a riguardo, affermando di non essere pronto a parlare del suo prossimo progetto, a meno che "qualcuno di PlayStation non faccia un leak".

Precisamente, il conduttore Geoff Keighley ha chiesto a Druckmann di cosa si stesse occupando. Il director ha affermato: "Sto ancora realizzando giochi, non ho messo da parte il mio lavoro diurno. È ancora un po' troppo presto per parlarne. Magari se qualcuno a PlayStation vuole fare un leak allora possiamo parlarne, ma in caso contrario ne parleremo un'altra volta."

Ha poi aggiunto: "Ho un nuovo progetto, ma lo salveremo per un altro Summer Game Fest". Questo fa intuire che il gioco non sarà presentato entro la fine del 2022. Considerando che Naughty Dog sta anche lavorando al gioco multigiocatore di The Last of Us, è comprensibile che un successivo progetto per ora senza nome o dettagli sia ancora più lontano e non sia pronto per essere svelato.

Ellie in The Last of Us Part I

Parlando proprio del multigiocatore di The Last of Us, ecco alcune informazioni da Jeff Grubb.

Vi segnaliamo anche che la Firefly Edition di The Last of Us Part I è già andata esaurita, in pochissime ore.