Diablo Immortal: streamer spende $6600 ma non ottiene neppure una Gemma leggendaria 5 stelle

Lo streamer di Twitch Quin69 durante una diretta ha speso 10.300 dollari neozelandesi, pari a circa 6.600 dollari americani o 6.200 euro, su Diablo Immortal, il titolo free-to-play di Blizzard, senza ottenere neppure una Gemma Leggendaria, oggetti necessari per potenziare al massimo un personaggio.

Durante la diretta lo streamer ha speso 25 dollari alla volta per scoprire cosa avrebbe potuto ottenere con un investimento ingente. Come accennato in apertura, non è stato per nulla fortunato e possiamo notare la sua "leggera" frustrazione nella clip qui sotto.

Nonostante la meccanica del "pity" di Diablo Immortal, che assicura una gemma leggendario ogni 50 legendary crest, le probabilità di trovare una gemma 5 stelle sono comunque bassissime. Certo, Quin69 in questo caso è stato estremamente sfortunato nonostante tutto, ma è anche vero che questo non fa che confermare le stime fatte dalla community, secondo cui per potenziare un personaggio al massimo nel titolo Blizzard sono necessari all'incirca 110.000 dollari o dieci anni di gioco senza mettere mano al portafoglio.

Il sistema di monetizzazione di Diablo Immortal è stato aspramente criticato dalla community fin da prima dal lancio, in quanto ritenuto predatorio e fin troppo invasivo nello sviluppo dei personaggi, anche quando confrontato ad altri titoli free-to-play.