Diablo Immortal: servono $110.000 per potenziare al massimo un personaggio, secondo delle stime

Stando ai calcoli della community di Diablo Immortal e un video pubblicato dal canale Bellular News, per potenziare al massimo un personaggio nel titolo free-to-play Blizzard sono necessari circa 110.000 dollari, oppure dieci anni di gioco nel caso in cui non si voglia mettere mano al portafoglio.

Come riportato nel video di Bellular News, Diablo Immortal permette ai giocatori di ottenere delle Gemme Leggendarie per potenziarsi. Queste rappresentano uno dei tre pilastri dietro la progressione, oltre all'equipaggiamento e il livello di esperienza. Al momento, i giocatori free-to-play, hanno pochissime probabilità di mettere le mani sulle gemme migliori con le risorse a disposizione e anche chi decide di spendere soldi non ha la certezza matematica di ottenerne una della massima rarità se non dopo aver speso ingenti somme.

Come spiegato nel video le Gemme di rarità tra tre e cinque stelle, quindi le migliori, si possono ricevere principalmente con i Legendary Crest (ovvero le loot box di Diablo Immortal), a loro volta ottenibili principalmente tramite microtransazioni. Tuttavia il "pity" (ovvero la meccanica che assicura un oggetto della massima rarità dopo un determinato numero di tentativi) è fissato a 50 legendary crest. Spendendo 100 dollari è possibile ricevere solo 45 lootbox, il che fa capire la grande mole di fortuna o di denaro necessaria per mettere le mani su una gemma della massima qualità. E in tutto ciò c'è da considerare che un personaggio può equipaggiarne fino a 6 gemme.

Per questi motivi, stando ai calcoli fatti nel video e dalla community, servono circa 110.000 dollari per "minmaxare" al meglio un personaggio (ovviamente potrebbe essere di meno in base al fattore fortuna), oppure circa dieci anni di gioco.

C'è da dire comunque che potenziare al massimo un personaggio non è assolutamente necessario per fruire dei contenuti offerti dal gioco, che risulta al momento godibile anche senza mettere mano al portafoglio. Inoltre, non è escluso che in futuro Blizzard non decida di rivedere il bilanciamento delle ricompense.

Diablo Immortal è disponibile su PC e dispositivi mobile per iOS e Android. Come abbiamo affermato nella nostro provato il gioco offre un gameplay solido e tanti contenuti, ma inevitabilmente la presenza di microtransazioni ha fatto storcere il naso a molti giocatori.