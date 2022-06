Xbox Game Pass, giugno 2022: i giochi della prima metà del mese per gli abbonati

Altro mese altra corsa, ma in questo caso ci troviamo in un periodo cruciale per il mondo Xbox: anche giugno 2022 si caratterizza per l'arrivo della conferenza annuale di Microsoft, dalla quale arriveranno sicuramente notizie che riguardano il servizio su abbonamento in questione. In attesa dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno alle 19:00 e degli annunci che sicuramente giungeranno da tale sede, diamo un'occhiata alla prima mandata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass per gli abbonati a giugno 2022.

Il fatto che Microsoft abbia intenzione di riservare delle sorprese in occasione del suo evento di presentazione appare chiaro anche dalle caratteristiche di questa prima mandata di giugno: prima di tutto si tratta "solo" di 6 giochi, che ovviamente non sono affatto male ma risultano essere meno della quantità classica di titoli aggiunti in una mandata su Xbox Game Pass, poi c'è il fatto che arrivino soltanto fino al 7 giugno.

Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno 2022

Di solito, le due immissioni in catalogo corrispondono alle due metà del mese, ma in questo caso la prima ondata copre solo la prima settimana: questo sembra proprio un chiaro segnale di altri giochi previsti per i giorni successivi, che verranno svelati solo nella serata del 12 giugno. Intanto, vediamo quello che è stato annunciato finora, ricordando anche i titoli che lasceranno il catalogo alla metà di giugno 2022.