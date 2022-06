PlayStation Store, i giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro con i Days of Play

Ce ne sono di molto interessanti: dallo straordinario adventure cooperativo It Takes Two agli spettacolari picchiaduro a incontri Mortal Kombat 11 e Street Fighter V: Champion Edition , dall'eccellente sequel del classico NEOGEO Windjammers 2 al tie-in sportivo arcade Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ecco gli affari da non perdere.

I Days of Play continuano su PlayStation Store : la promozione che mette a sconto tantissimi giochi PS5 e PS4 terminerà il 9 giugno e abbiamo pensato di dare nuovamente un'occhiata all'elenco dei titoli in offerta, selezionando in questo caso i prodotti disponibili a meno di 20 euro .

It Takes Two

It Takes Two, i due protagonisti in sella a dei rospi

Premiatissimo dalla critica e molto apprezzato anche dal pubblico, It Takes Two (PS5 e PS4, 19,99€ anziché 39,99) è l'ultima avventura cooperativa sviluppata da Hazelight Games, il team diretto dal folle e talentuoso Josef Fares, che ha messo in questo progetto tutta l'esperienza maturata con i vari Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out per consegnarci qualcosa di davvero speciale, toccante e divertente allo stesso tempo.

La storia del gioco ruota attorno a una coppia in procinto di divorziare che improvvisamente viene colpita da una specie di sortilegio: l'anima dei due protagonisti finisce dentro un paio di pupazzi e da lì comincia un rocambolesco viaggio per tornare normali, scendendo a patti con le tante insidie di un mondo minuscolo e nascosto che in precedenza i due non conoscevano.

Talmente brillante da ispirare la produzione di un film, It Takes Two è strapieno di idee sorprendenti, personaggi molto ben caratterizzati e situazioni sempre diverse. Include inoltre un buddy pass per poter affrontare l'avventura insieme a un amico acquistando un'unica copia del gioco. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di It Takes Two.