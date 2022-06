One Piece, il cosplay di Nico Robin di cinnannoe ha già affondato una nave

Per rallegrare questa calda domenica, ci voleva proprio un bel cosplay di Nico Robin, uno dei personaggi femminili più amati della serie giapponese One Piece, realizzato con grande capacità dalla cosplayer cinnannoe, che interpreta alla perfezione l'eroina.

Come potete vedere, non solo il costume è realizzato con grande accuratezza, ma cinnannoe è perfetta nel personaggio, con cui condivide il fisico slanciato e longilineo. Per il resto il vestito è perfetto e ricorda in modo chiaro quello della Robin, compresa anche la pettinatura molto curata. Peccato solo per l'illuminazione del video, un po' sciapa. Ma visto che stiamo parlando di lavori amatoriali, ci si può accontentare.

Per il resto vi ricordiamo che forse One Piece sta arrivano alla sua fase finale. Dopo anni e anni di pubblicazione potremo forse arrivare a vedere la conclusione di questa lunghissima serie. In realtà pare che le vicende di Cappello di Paglia e i suoi proseguano ancora, ma aspettiamoci qualche grossa svolta che ci conduca verso il finale.