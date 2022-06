Street Fighter 6: Cammy spunta in un breve video online trafugato

Proseguono le fughe di notizie relative all'appena annunciato Street Fighter 6, questa volta con un video che mostra in azione la nuova Cammy, finito online chissà come.

Come potete vedere, si tratta di un video di pochi secondi, che mostra Cammy direttamente in gioco. Più precisamente ne viene svelata la super combo, decisamente spettacolare.

Il video è stato pubblicato dall'account Twitter @ArcadePress, che non ha svelato come lo ha ottenuto. Non si tratta del primo materiale trafugato di Street Fighter 6, visto che è già finito online anche il roster del gioco base.

Da notare che la registrazione è stata fatta off-screen, evidentemente con qualche telefono.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è stato annunciato nel corso del recente State of Play. Sarà lanciato nel 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.