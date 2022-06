Fallout 5, un trailer fanmade mostra il gioco con l'Unreal Engine 5

Fallout 5 verrà mosso dall'Unreal Engine 5? Lo spettacolare trailer fanmade creato da Enfant Terrible prova a immaginare come sarebbe il gioco Bethesda in questo caso, e il risultato appare davvero interessante.

Come saprete, Fallout 5 è stato confermato da Todd Howard mentre forniva dettagli su Starfield e The Elder Scrolls 6, ma manca ancora parecchio tempo all'uscita del gioco, che verrà appunto sviluppato soltanto dopo il lancio del nuovo The Elder Scrolls.

Non è dunque dato sapere che tipo di ambientazione verrà scelta per il prossimo capitolo della serie post-apocalittica, né le tecnologie che faranno da base all'esperienza. Questo trailer potrebbe però essere di ispirazione in tal senso.

Le sequenze del video mostrano infatti un grado di definizione inedito, con scenari meravigliosi pur nella loro decadenza, ricchi di dettagli e valorizzati da un'effettistica sofisticata, come accade in genere per i progetti in UE5.

Che dite, vi piacerebbe un Fallout 5 con questa grafica?