Lightyear: La vera storia di Buzz diventa un gioco PS1 nel trailer di Hoolopee

Lightyear: La vera storia di Buzz è stato trasformato in un gioco PS1 da Hoolopee: l'autore ha preso uno dei trailer del film d'animazione Disney Pixar e l'ha reinterpretato con la grafica della prima console Sony.

Abbiamo già visto esperimenti del genere, vedi ad esempio il demake di Resident Evil 4 e il demake di Elden Ring, ma applicare questa tecnica a un cartone animato si pone senz'altro come un'idea diversa dal solito.

Lightyear viene infatti mostrato come se si trattasse di un film in uscita sull'originale PlayStation o la semplice introduzione animata di un tie-in, quando tuttavia per quel tipo di sequenze si utilizzavano filmati in CG pre-renderizzati.

Ciò ovviamente non toglie fascino alla reinterpretazione low poly realizzata da Hoolopee, che ha senz'altro il merito di riportarci con la mente alla seconda metà degli anni '90, quando a debuttare sono state sia PS1 che la saga di Toy Story.