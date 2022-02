Elden Ring sembra un gioco per PS1 in questo particolare "demake"

La moda dei demake non poteva certo risparmiare Elden Ring, che infatti è protagonista di un'altra reinterpretazione artistica di questo tipo con una elaborazione che lo rende simile a un gioco PS1, recuperando un po' l'incerta grafica in 3D degli anni 90.

Il video è ad opera di Hoolopee e non si tratta di un vero e proprio progetto di gioco interattivo, quanto piuttosto di un video che riprende il trailer di presentazione di Elden Ring e lo ricostruisce con la grafica della generazione a 32-bit. In questo senso, il demake sembra far uscire il gioco FromSoftware da una PS1, con tanto di bassissima quantità di poligoni, distorsioni, flickering, pop-in e aberrazioni grafiche varie che erano tipiche dell'epoca.

Sebbene si tratti solo di un'elaborazione video, il filmato è costruito con il software Blender e, in base a quanto riferito dagli autori, gira in tempo reale. Se vi piace l'idea, potete dare un'occhiata al demake di Bloodborne da parte di Lilith Walther, che si presenta come un progetto di gioco veramente fruibile da parte degli utenti, anche questo costruito pensando all'estetica classica dei giochi 3D degli anni 90.