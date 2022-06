Mario + Rabbids Sparks of Hope al presunto Nintendo Direct di questa settimana?

Con le voci di un nuovo Nintendo Direct in arrivo ne è emersa un'altra, contemporanea e collegata, sulla possibile presentazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo gioco Ubisoft per Nintendo Switch, che potrebbe essere mostrato in tale occasione, questa settimana.

Ovviamente tutta la questione si basa su una speculazione, ma insider, leaker e personaggi del genere sembrano tutti concordi nel considerare questa l'occasione perfetta per vedere Mario + Rabbids Sparks of Hope, dunque è opinione comune che il gioco Ubisoft possa essere mostrato nel corso di questa settimana.

La questione di un Nintendo Direct Mini previsto per questa settimana, e in particolare per mercoledì 29 giugno, è stata lanciata dal giornalista Nacho Requena della rivista spagnola Manual, e ripresa da vari siti internazionali come VGC.

Difficile considerarla affidabile, per la segretezza che solitamente coinvolge questi eventi Nintendo, ma è certo verosimile che possa esserci un evento del genere da parte di Nintendo.

L'ultimo Nintendo Direct si è svolto solo qualche giorno fa ma era interamente incentrato su Xenoblade Chronicles 3, mentre il nuovo Nintendo Direct Mini sarebbe rivolto alle produzioni third party, dunque anche la vicinanza tra le due presentazioni non sarebbe un problema vista la differenza di scopo e dimensioni.

La voce sulla presenza di Mario + Rabbids Sparks of Hope sembra avere invece origini diverse, forse partendo dalla stessa Ubisoft, che d'altra parte dovrà presentare il gioco se davvero questo è previsto uscire entro il 2023. In ogni caso, non resta che attendere qualche giorno per scoprire la verità.