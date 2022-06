World of Warcraft: il cosplay del night elf di melamori.cosplay è quasi mitologico

Prendiamo da World of Warcraft questo bel cosplay del night elf da parte di melamori.cosplay, che in questo frangente ha voluto rappresentare uno dei personaggi-simbolo del celebre MMORPG di Blizzard.

I night elf, elfi della notte o kaldorei nella lingua Darnassian, sono una razza mitologica nel mondo di World of Warcraft e particolarmente potente, per questo utilizzata spesso per simboleggiare il gioco in varie illustrazioni ufficiali. Le origini di questa razza si perdono nella notte dei tempi, trattandosi di una civiltà che persiste da migliaia di anni, in grado di apportare grandi innovazioni tecnologiche, scientifiche e culturali in tutto il mondo conosciuto.

L'aspetto è ovviamente simile a quello degli elfi standard, con le lunghe orecchie e la figura alta e slanciata, ma sono in particolare i colori, della pelle, degli occhi e dei capelli, a risaltare con caratteristiche peculiari per quanto riguarda gli elfi della notte rispetto a tutti gli altri.

Questi elementi vengono ripresi e riproposti in maniera perfetta da melamori.cosplay, che si dimostra un'elfa della notte davvero notevole in questo nuovo set di foto.