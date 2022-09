Indiana Jones 5: John Williams ha svelato parte della colonna sonora del nuovo film

Durante un concerto orchestrale tenuto in questi giorni presso l'Hollywood Bowl, il leggendario compositore John Williams ha di fatto svelato parte della colonna sonora di Indiana Jones 5, avendo diretto anche una delle musiche che rientreranno all'interno del nuovo film in produzione.

Williams è una firma storica del cinema, da sempre legato alle maggiori produzioni di LucasFilm e ovviamente impegnato anche all'interno della colonna sonora di Indiana Jones 5, che potrebbe peraltro essere l'ultimo film a cui lavorerà, vista l'intenzione di ritirarsi da questo tipo di impegni. Charles Ozeas ha filmato e caricato su YouTube un video girato proprio durante uno dei recenti concerti del compositore, incentrato sulla riproduzione di una delle musiche del nuovo film.

Si tratta del "tema di Helena", ovvero un brano dedicato al personaggio di Helena all'interno di Indiana Jones 5, interpretata nel film da Phoebe Waller-Bridge, presentata da Williams come una vera avventuriera ma anche una "femme fatale" all'occorrenza. Il filmato non è ufficiale e la qualità non è eccelsa, ma è comunque riconoscibile lo stile di Williams per un brano che sarà parte integrante della sua nuova opera musicale cinematografica.

Lo scorso maggior abbiamo visto la prima immagine del nuovo film con Harrison Ford, ma da allora non sono stati distribuiti ulteriori materiali ufficiali. L'uscita di Indiana Jones 5 è prevista il 30 giugno 2023, mentre sul fronte videoludico è stato annunciato un nuovo gioco da parte di MachineGames di cui ancora si sa ben poco, al di là dell'approccio utilizzato e qualche altra vaga informazione.