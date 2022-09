Call of Duty resterà su PlayStation: Phil Spencer ha scritto a Jim Ryan per rassicurarlo circa il fatto che gli attuali accordi rimarranno validi per diversi anni ancora, e dunque non esiste la possibilità che il franchise diventi un'esclusiva Xbox. Non prima di qualche anno, appunto.

Come ricorderete, Sony sostiene che Call of Duty non ha rivali e un'eventuale esclusività del franchise sulle piattaforme Microsoft dopo la finalizzazione dell'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe costituire un problema ai fini della concorrenza.

"Lo scorso gennaio abbiamo firmato un accordo con Sony per garantire che Call of Duty rimarrà disponibile su PlayStation con parità di caratteristiche e contenuti, per diversi anni oltre l'attuale contratto: un'offerta che va ben oltre i tipici accordi siglati nell'industria videoludica", ha dichiarato Phil Spencer in un comunicato.

Il messaggio del CEO di Microsoft Gaming arriva dopo le affermazioni secondo cui Call of Duty sarà su Xbox Game Pass con Overwatch, Diablo e gli altri giochi Activision Blizzard, che potevano essere invece viste come una sorta di guanto di sfida nei confronti di Sony.

Naturalmente non è dato sapere a cosa corrispondano i "diversi anni" di cui ha parlato Spencer, anche se alcuni addetti ai lavori sostengono che l'attuale accordo fra PlayStation e Activision scadrà nel 2024: tutto ciò che verrà dopo dipenderà dal nuovo contratto.