Minecraft Legends: nuovi dettagli su gameplay, open world e durata

Minecraft Legends è protagonista di un articolo di Windows Central che rivela nuovi dettagli su gameplay, struttura open world e durata della campagna del gioco, in uscita nel corso del 2023 su PC e console.

Annunciato durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, Minecraft Legends vanterà meccaniche strategiche simili a quelle di Brutal Legends, che troveranno posto all'interno di un open world generato attraverso un sistema procedurale, dunque sempre differente.

Nel gioco avremo la possibilità di costruire un esercito, controllare un eroe, cimentarci con spedizioni in single player o in modalità cooperativa per quattro giocatori, nell'ambito di una campagna della durata di circa diciotto ore.

Caratterizzato da uno stile che riprende ovviamente quello del classico Minecraft, Legends includerà anche un comparto multiplayer competitivo e diverse altre sorprese che gli sviluppatori non hanno ancora rivelato.