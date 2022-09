It Takes Two in arrivo su Nintendo Switch, secondo un noto leaker

It Takes Two è in arrivo su Nintendo Switch, stando a un post (solo apparentemente criptico) che il noto leaker The Snitch ha pubblicato sul proprio canale Discord. Eccolo: voi avreste capito il messaggio?

The Snitch, il leak di It Takes Two su Nintendo Switch

Capace di totalizzare vendite per oltre 7 milioni di copie, It Takes Two è l'ultimo, grande successo di Hazelight Studios, il team fondato dall'eclettico Josef Fares. Il gioco è stato pubblicato su PC, PlayStation e Xbox all'inizio dello scorso anno.

Pensato per una fruizione in cooperativa, l'ultimo titolo diretto da Fares racconta la storia di una coppia di genitori che si ritrovano trasformati in pupazzi per via di un sortilegio e devono fare in modo di recuperare la propria forma.

In attesa di notizie sul film di It Takes Two, in uscita su Amazon Prime e prodotto da The Rock, sembra proprio che anche i possessori di Nintendo Switch potranno provare questa straordinaria esperienza.