God of War Ragnarok, un leak dell'artbook rivela il boss finale

Sembra che una pagina dell'artbook di God of War Ragnarok sia stata trafugata e pubblicata online: la scansione rivela il boss finale del gioco, o meglio lo conferma visto che si tratta del personaggio che probabilmente tutti immaginavano.

A poche ore dal video di gameplay con tanta azione e combattimenti per God of War Ragnarok, spuntano dunque ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio. Se volete evitare qualsiasi tipo di spoiler, chiaramente, non proseguite nella lettura.

Il boss finale di God of War Ragnarok, stando al leak, sarà Odino, il padre degli dei della mitologia norrena. "Alla fine Kratos si scontrerà con il suo nemico più astuto: il padre di tutti, Odino, re degli Aesir", si legge sulla pagina dell'artbook trafugata.

"Il maestro della magia oscura si dimostrerà un combattente estremamente agile, dotato di un devastante arsenale di incantesimi a sua disposizione. Odino si porrà come un antagonista sia per Kratos che per Atreus, sebbene in modi differenti."

"Per Kratos rappresenta uno scenario da incubo, visto che vuole sostituirlo come padre di Atreus e tentare il ragazzo con un percorso oscuro che Kratos non può offrirgli. Per Atreus Odino rappresenta la chiave per raggiungere il suo potenziale ma anche ciò che lo blocca."

"Odino si pone senza dubbio come il nemico più formidabile che si sia mai visto nella serie." Una curiosità: l'ormai ex leaker Dusk Golem ha pubblicato tempo fa una concept art di Odino, anticipando queste rivelazioni.