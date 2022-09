God of War Ragnarok: il nuovo video di gameplay mostra tanta azione e combattimenti

Tramite GameInfomer abbiamo modo di vedere un nuovo video di gameplay dedicato a God of War Ragnarok, il gioco d'azione di Santa Monica Studio in arrivo su PS5 e PS4. Il filmato ci mostra tanta azione e combattimenti.

Nel video vediamo Kratos, il nostro protagonista, che combatte con la propria ascia, la Leviatano, congelando nemici e stordendoli con i propri colpi. Inoltre, usa anche le Lame del Caos per lanciarsi verso degli appigli e spostarsi nell'ambiente con più rapidità, così da raggiungere i nemici e continuare a combattere, senza mai fermarsi. Come nel precedente capitolo, Atreus potrà attaccare dalla distanza ed evocare alleati spettrali.

Inoltre, vengono mostrate le nuove mosse delle armi di Kratos in God of War Ragnarok: legate al triangolo, permettono di attivare i poteri unici degli equipaggaimenti, come il ghiaccio del Leviatano e il fuoco delle Lame del Caos.

Il video di God of War Ragnarok mostra anche la nuova categoria di nemici, essere rettiliani noti come Grims. Viene poi confermato che ci saranno nuovi video dedicati al gioco di Santa Monica che mostreranno di più sugli avversari e sull'ambientazione.

Ecco infine altri dettagli sulle novità del sistema di combattimento.