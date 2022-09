Skyrim: Anniversary Edition su Nintendo Switch classificato in Europa, è in arrivo?

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, considerando che il gioco è stato recentemente classificato in Europa dal PEGI, l'ente che si occupa della catalogazione dei giochi a seconda delle fasce d'età del pubblico.

Come riportato da varie fonti tra cui VGC, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition risulta presente sui listini del PEGI, stranamente con uscita prevista per il 31 agosto 2022.

Quest'ultima è chiaramente un placeholder, ma l'introduzione del titolo associato alla piattaforma in questione potrebbe essere un indizio forte dell'arrivo del gioco su Nintendo Switch.

D'altra parte, l'ennesima edizione di Skyrim era arrivata lo scorso novembre come ulteriore rimasterizzazione del classico Bethesda su PC e console, ma aveva saltato la macchina Nintendo, nonostante l'originale sia presente su questa. È dunque verosimile che The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition possa essere in arrivo anche su Nintendo Switch nel prossimo periodo, ma rimaniamo in attesa di eventuali annunci al riguardo.

A dire il vero, il decimo anniversario del gioco corrisponde a novembre 2021, dunque nel caso giungerebbe in ritardo di un anno su Nintendo Switch per essere una Anniversary Edition, ma questo potrebbe essere un elemento di poco conto.

L'edizione in questione comprende tutti gli elementi originali oltre alle espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn, insieme ad alcune rielaborazioni e ben 500 contenuti costruiti dagli utenti con il Creation Club.