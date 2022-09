Teenage Mutant Ninja Turtles: un grosso gioco da Nickelodeon è previsto nel 2023

È evidentemente il momento del ritorno di Teenage Mutant Ninja Turtles, con Nickelodeon che ha intenzione di pubblicare anche un grosso nuovo gioco basato sul franchise nel corso del 2023, anche se non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo.

L'informazione arriva dalle pagine del numero di settembre di Toy World Magazine, dunque si tratta di una notizia di rimbalzo senza molti dettagli riguardanti il videogioco in questione, ma nei piani del produttore, che possiede i diritti sulla serie, c'è dunque un altro videogioco di grosso calibro, previsto per il prossimo anno, sulle Targarughe Ninja.

Sembra trattarsi di una produzione completamente nuova e, in questo caso, un gioco considerato "tripla A" in base a quanto riferito, dunque qualcosa di diverso rispetto ai più recenti progetti sul franchise.

In questi mesi, abbiamo assistito all'arrivo dell'ottimo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge da parte di Dotemu e Tribute Games e della raccolta dal sapore nostalgico Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection di Konami, ma il prossimo gioco si tratterebbe di qualcosa di diverso.

Restiamo dunque in attesa di qualche informazione su questo nuovo gioco delle Tartarughe Ninja, che dovrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi se davvero Nickelodeon punta al 2023 per il rilascio. Il progetto, in tal caso, dovrebbe essere già in corso da tempo, dunque qualcosa dovrebbe essere svelato nel breve periodo.