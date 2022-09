Hogwarts Legacy: preorder in sconto per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S tramite eBay

Tramite eBay potete ora eseguire il preordine di Hogwarts Legacy per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il prezzo è 47.80€ per la versione PlayStation 4 e 49.80€ per le altre. Potete trovarle ai seguenti indirizzi:

Il venditore è gamesemovieshop, con il 99.8% di feedback positivo. È anche categorizzato come Servizio eBay Premium. Permette la restituzione entro 30 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Potete pagare tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023. Ci permetterà di interpretare uno/a studente di Hogwarts ed esplorare il castello e i dintorni. Ci sarà una minaccia magica oscura da scongiurare e tante lezioni da seguire. Potremo anche scegliere in che Casa entrare e come far evolvere il nostro personaggio.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Hogwarts Legacy

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.