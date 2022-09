What Remains of Edith Finch: upgrade PS5 disponibile gratis anche per la versione PS Plus

What Remains of Edith Finch ha ricevuto il mese scorso un upgrade alla versione next gen, sviluppata per PS5 e Xbox Series X|S, gratis per chi possiede già le versioni originali, ora disponibile anche per gli utenti che hanno riscattato l'edizione PS4 attraverso PS Plus.

Anche l'ottima avventura narrativa di Giant Sparrow, infatti, è incappata in un problema già visto in precedenza per altri giochi per PS4: l'impossibilità di scaricare la versione next gen gratuitamente per coloro che possiedono l'originale riscattato da PS Plus. Abbiamo visto la stessa situazione anche con Final Fantasy 7 Remake (corretta successivamente) e Resident Evil 7, tra gli altri, ma dovrebbe essere arrivata la soluzione, in questo caso.



Come riferito nel tweet di Wario64, la versione PS5 risulta ora scaricabile dagli utenti con l'edizione PS4 riscattata da PS Plus, anche se la soluzione adottata sul fronte dell'interfaccia utente non è delle più eleganti. In base a quanto riferito, bisogna cercare il gioco sullo Store e passare alla selezione della versione. Dovrebbe comparire un menù a tendina con due voci uguali con scritto "Gioco", la seconda delle quali dovrebbe essere quella PS5 ora scaricabile.

Secondo altre testimonianze, sembra che questa visualizzazione sull'interfaccia sia stata corretta e sia ora più comprensibile, in ogni caso la versione PS5 pare sia tranquillamente scaricabile anche da coloro che hanno la versione PS Plus di What Remains of Edith Finch.

Problemi di questo tipo emergono probabilmente a causa di una gestione dei titoli con identificativi differenti sul PlayStation Store, che può rendere alquanto caotico l'utilizzo da parte degli utenti. In ogni caso, merita comunque effettuare il download vista la bellezza di questo gioco, come riferito anche nella nostra recensione di What Remains of Edith Finch.