Resident Evil 7: l'upgrade per PS5 non è gratis da PS Plus Collection

Resident Evil 7 ha ricevuto quello che dovrebbe essere un upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X|S, con varie caratteristiche tecniche migliorate, ma a quanto pare è emerso che questo aggiornamento non risulta gratuito per coloro che utilizzano il gioco da PS Plus Collection.

In base a quanto riferito, su PS5 è necessario aver acquistato il titolo per poter accedere all'aggiornamento next gen, dunque questo non può essere effettuato da coloro che stanno utilizzando Resident Evil 7 biohazard da PS Plus Collection, ovvero la raccolta di titoli accessibili gratuitamente da coloro che hanno un abbonamento a PS Plus e la console next gen di Sony.

L'unico modo per poter ottenere l'upgrade next gen di Resident Evil 7 su PS5 è dunque acquistare il gioco dal PlayStation Store.

Resident Evil 7, un'immagine del gioco

Non è la prima volta che capita una cosa del genere sulla console Sony: in precedenza, la stessa situazione si era verificata anche con Final Fantasy 7 nel PS Plus, impossibile da aggiornare alla versione migliorata per PS5 nel caso non si fosse acquistato il titolo.

Dopo le inevitabili polemiche, Sony ha rivisto la decisione e concesso agli utenti che utilizzavano Final Fantasy 7 dalla PS Plus Collection di effettuare l'upgrade, dunque c'è speranza anche per quanto riguarda Resident Evil 7, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

Ricordiamo che l'upgrade introduce la risoluzione a 4K, porta il frame-rate più in alto e in maniera più stabile e introduce anche il supporto per il ray tracing. Il risultato è un aspetto tecnicamente più avanzato per Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7.