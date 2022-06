The Last of Us Parte 1: video di Naughty Dog confronta la Tess del remake con l'originale

Naughty Dog ha pubblicato su Twitter una breve clip che mette a confronto il personaggio di Tess nella sua versione originale per PS3 con quella del remake The Last of Us Parte 1 per PS5 e PC.

Come possiamo vedere dal filmato Tess ha ricevuto lo stesso trattamento di Ellie e Joel, con il modello poligonale del personaggio che dunque è stato ricreato da zero, ed è possibile notare miglioramenti a tutto tondo, come le texture degli abiti, dei capelli e le animazioni facciali. Con questo upgrade la nuova Tess pare avere un aspetto più "maturo" rispetto alla controparte originale, ma molto potrebbe dipendere da fattori come illuminazione e i toni della scena usata per la clip.

Oltre alle migliore alla grafica, il remake di The Last of Us: Parte 1 includerà anche modifiche al gameplay per esplorazione e combattimenti, controlli migliorati e opzioni accessibilità ampliate. Il gioco inoltre includerà il DLC Left Behind.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre e successivamente verrà pubblicata la versione PC. Avete già visto la video analisi di Digital Foundry, che confronta il remake con la remastered per PS4 di The Last of Us?