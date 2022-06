Xbox Games Showcase Extended: tutti i giochi e gli annunci dell'evento del 14 giugno

L'Xbox Games Showcase Extended si è tenuto nella serata del 14 giugno 2022 e, come da programma, si è trattato di un'estensione vera e propria della presentazione maggiore andata in scena il 12 giugno, contenente una serie di interviste e approfondimenti sui giochi Xbox e PC in arrivo: vediamo dunque cosa è emerso tra annunci e giochi nel riepilogo qui sotto.

Così come l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, anche l'Extended si è concentrato sui giochi in arrivo su PC e Xbox nei prossimi 12 mesi, la maggior parte dei quali anche all'interno del catalogo Xbox Game Pass.

In sostanza, non ci sono state particolari sorprese rispetto al primo evento di domenica scorsa, motivo per il quale le notizie riportate sul momento sono state effettivamente poche, a fronte di uno show durato comunque un'ora e mezza.

In ogni caso, una sorpresa si è presentata proprio all'avvio dello Showcase, con l'annuncio di Valheim in arrivo su PC Games Pass in autunno e anche su Xbox Game Pass nella primavera 2023, confermando dunque l'arrivo del celebre survival ad ambientazione nordica anche su console Xbox, con trailer di presentazione.

Successivamente, una lunga intervista a Pete Hines di Bethesda è servita soprattutto per approfondire qualcosa di più sui giochi della compagnia presentati durante l'evento precedente, ma durante questa è emerso comunque qualcosa di interessante, come il fatto che Redfall soddisferà i fan dei single player Arkane, grazie a una struttura mista che consente di essere giocata tranquillamente in singolo.

Tra le novità abbiamo visto anche un nuovo trailer di Slime Rancher 2 con periodo di uscita, confermando il fatto che il gioco sarà disponibile direttamente al day one su Xbox Game Pass, mentre un'altra sorpresa è stata rappresentata dal trailer gameplay di The Texas Chain Saw Massacre, che si è mostrato in azione e con tanto di periodo di uscita, anche questo previsto al lancio su Xbox Game Pass.

In chiusura dello Showcase è arrivato, piuttosto inaspettato, anche un nuovo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2 tratto dall'introduzione vera e propria del gioco, con un video diario da parte di GSC Game World che attesta le condizioni del team durante la guerra in Ucraina.