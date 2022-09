Offerte Amazon: Joystick, Manetta e Pedali Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una pacchetto che include Joystick, Manetta e Pedali Thrustmaster T16000M FCS Flight, con uno sconto segnalato del 35%, ovvero di 84€. Il prezzo consigliato per il Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack è 239.99€. Il prezzo effettivo negli ultimi mesi era circa 206€, al massimo. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre, ma negli ultimi mesi il pacchetto non è stato proposto a un prezzo più basso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack propone 4 assi indipendenti, compreso il timone rotante (controllato tramite la rotazione della leva), 16 pulsanti azione con identificazione fisica dei pulsanti in stile "braille", un hat switch Point of View (PoV) a 8 direzioni e un grilletto ergonomico.

La manetta TWCS è dotata di 14 pulsanti e un hat switch POV a 8 direzioni, che si aggiungono a quelli presenti sul joystick. In totale, questo sistema offre ai giocatori 5 assi, 30 pulsanti e 2 POV a 8 direzioni - oltre a 3 assi extra, utilizzando il timone opzionale TFRP. Il TFRP dispone di 4 binari di scorrimento realizzati in alluminio industriale anodizzato.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Joystick, Manetta e Pedali Thrustmaster T16000M FCS Flight

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.