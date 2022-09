Pokémon: Ed Sheeran pubblicherà la canzone "Celestial", dedicata alla serie

Ed Sheeran lancerà presto una nuova canzone chiamata "Celestial", prevista uscire il 29 settembre 2022, che ha la caratteristica peculiare di essere dedicata alla serie Pokémon, seguendo in questo modo altre iniziative "pop" del genere che abbiamo visto in precedenza.

Non ci sono molti dettagli sulla questione, per il momento, al di là del nome della canzone, che si chiamerà appunto Celestial e sulla data di uscita fissata per il 29 settembre 2022 sulle "piattaforme musicali standard", ovvero immaginiamo i vari servizi di distribuzione musicale, in base a quanto riferito dall'affidabile Serebii, onnisciente per quanto riguarda l'universo dei Pokémon.



Da notare che non si tratta della prima volta che Ed Sheeran viene associato ai Pokémon: in precedenza è stato protagonista di un concerto speciale all'interno di Pokémon GO nel 2021, mentre in occasione dei Campionati Mondiali Pokémon ha trasmesso una sorta di messaggio di apertura e celebrazione rivolto a tutti i giocatori.

La canzone Celestial suggellerà ulteriormente questo particolare rapporto di collaborazione ormai continuativo tra Ed Sheeran e Pokémon, rafforzando anche la presenza del brand in questione all'interno della cultura popolare a diversi livelli. In maniera simile, in precedenza abbiamo assistito a una collaborazione con Katy Perry per la canzone "Electric", con tanto di video musicale con protagonisti la cantante e Pikachu.