Kingshunt, un trailer annuncia la data di uscita del gioco su Steam

Kingshunt ha una data di uscita ufficiale su Steam, annunciata da Vaki Games con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile nella sola versione PC a partire dal 3 novembre.

Abbiamo dedicato un'anteprima a Kingshunt ai tempi del reveal, visto il fascino dell'ambientazione dark fantasy e la peculiare formula di questo brawler in arena free-to-play, che mette in campo un approccio ibrido all'azione.

"L'idea di mischiare elementi tratti da action RPG, tower defense, strategico e MOBA è coraggiosa e può far emergere Kingshunt dalla marea di giochi di ruolo online ad ambientazione fantasy, al di là di un look che per il momento non sembra smarcarsi troppo dagli stereotipi", aveva scritto il nostro Giorgio Melani.

Ora il titolo è pronto per il lancio e sarà interessante scoprire in che modo il team di sviluppo abbia rifinito le meccaniche e gestito il bilanciamento dell'esperienza, anche e soprattutto nell'ottica del modello F2P.