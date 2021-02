Kingshunt, anteprima di un RPG online che tenta qualcosa di nuovo

Tra i tanti giochi interessanti emersi nel corso del Festival dei Giochi di Steam troviamo un po' di spazio anche per un'anteprima di Kingshunt, che nonostante un aspetto non proprio originalissimo potrebbe buttare in campo un po' di novità interessanti anche in un ambiente saturo come quello degli action RPG online, o dei MOBA. L'ibridazione è in effetti il concetto chiave qui, perché l'idea di Vaki Games è prendere alcuni elementi tipici dei generi più in voga in ambito online e fonderli insieme, cercando in questo modo di trovare soluzioni inedite di gioco. Una missione ardua quella intrapresa dal team finlandese, anche perché c'è bisogno di notevoli risorse per emergere nel genere in cui si sono impegnati, ma questo non fa che rendere la sfida ancora più interessante.

Dobbiamo premettere che, a causa di vari problemi tecnici, ci è stato praticamente impossibile provare in maniera approfondita Kingshunt nel breve periodo di open beta messo a disposizione in occasione del festival di Steam: sia per le limitazioni di orario che per impossibilità di accedere e instabilità della linea, non abbiamo potuto far altro che provare brevi frammenti di partita, ma cerchiamo di mettere insieme soprattutto un po' di informazioni su questo gioco per gettarvi sopra un po' di luce, come abbiamo fatto anche con diversi altri titoli all'interno del Festival di Steam. Considerando che l'uscita è prevista per la primavera del 2021, manca veramente poco a vedere la forma definitiva di questo titolo, ma sospettiamo che la sua evoluzione proseguirà per un buon periodo anche dopo il lancio, perché un gioco strutturato in questo modo ha un gran bisogno di prove empiriche, feedback e supporto intensivo, dunque ci sarà tempo per valutarlo sulla distanza.