Monster Hunter Rise: trailer annuncia la collaborazione con Sonic

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Rise, per annunciare la collaborazione con Sonic, la mascotte di Sega. I contenuti legati al porcospino blu saranno disponibili a partire dal 26 novembre 2021 per la versione Nintendo Switch, e al lancio per la versione PC (12 gennaio 2021).

In cosa si concretizzerà questa nuova collaborazione? In un costume da Sonic per il personaggio principale, nella presenza di Sonic stesso in gioco (sembra la prima versione del film) e in un costume da Tails per le cavalcature.

Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise, in cui abbiamo scritto:

Monster Hunter Rise è la naturale evoluzione di una serie che cerca da anni di abbracciare un pubblico sempre più vasto. Capcom è riuscita a superare persino le vette raggiunte con Monster Hunter World, e l'ha fatto compiendo un vero e proprio miracolo tecnico su Nintendo Switch. Il risultato è un nuovo approccio che ci ha divertito tantissimo, ma che barcolla sull'endgame, forse ancora troppo acerbo e che andrà definito meglio attraverso i futuri aggiornamenti. Per adesso, Monster Hunter Rise è un inizio promettente che vogliamo veder crescere a tutti i costi e che consigliamo sia ai fan della serie, sia ai nuovi giocatori.