Gotham Knights, Sonic Frontiers e Valkyrie Elysium utilizzeranno Denuvo

Warner Bros, Sega e Square Enix hanno aggiornato le pagine Steam rispettivamente di Gotham Knights, Sonic Frontiers e Valkyrie Elysium svelando che tutti e tre utilizzeranno la tecnologia anti-tamper di Denuvo.

Andando in ordine cronologico, Gotham Knights sarà il primo ad uscire, per la precisione il prossimo 21 ottobre, ovvero tra meno due di settimane. Peculiare tra l'altro il fatto, che Warner Bros. abbia confermato l'implementazione di Denuvo ma che a pochi giorni dal lancio non siano ancora noti i requisiti hardware minimi e consigliati. La settimana scorsa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine il provato di Gotham Knights.

Gotham Knights, un'immagine con Cappuccio Rosso

Segue Sonic Frontiers, in uscita l'8 dicembre. Il gioco utilizzerà l'Hedgehog Engine 2 e pochi giorni fa sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati. Segnaliamo inoltre che Sega sta regalando a tutti gli utenti un DLC a tema Sonic Adventure 2, ecco come ottenerlo.

Infine, Valkyrie Elysium è già disponibile su PS5 e PS4 e debutterà per PC il prossimo 11 novembre. Sulle nostre pagine trovate la recensione della versione console. Come fa notare DSO Gaming, lo stesso giorno arriverà anche Tactics Ogre: Reborn che invece non utilizzerà Denuvo, con Square Enix quindi che sembrerebbe interessata ad implementare la tecnologia anti-tamper solo su alcuni titoli selezionati del suo catalogo.

Per chi non lo sapesse, Denuvo è un tecnologia che ha il compito di impedire la pirateria. Purtroppo non esiste nessuna difesa davvero inviolabile quindi nel tempo anche questa protezione viene bucata, ma lo scopo principale di questo strumento è quello di impedire la circolazione di copie pirata al D1 e nei giorni immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco. Di contro si sono verificati casi in cui la protezione Denuvo impatta negativamente sulle prestazioni e tempi di caricamento. Fortunatamente in diversi casi i publisher decidono di rimuoverlo dopo alcuni mesi dalla pubblicazione dei loro titoli.